اتحاد الكرة يعلن اليوم عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

منتخب مصر ينتظر مدربه الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تقترب اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، من الكشف عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري.

وكان المكسيكي أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر قد رحل عن تدريب الفراعنة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

ومن المنتظر أن تكشف اللجنة الخماسية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي يتنافس عليه أكثر من مدرب وطني.

ويتنافس على المنصب كل من إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، وحسام حسن مدرب سموحة، وحسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر، وحسام البدري المدير الفني السابق للأهلي.

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ويعد إيهاب جلال في الوقت الحالي هو الأقرب لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ومن بعده يأتي حسام حسن المدير الفني لسموحة.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وكأس العالم 2022.