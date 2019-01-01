اتحاد الكرة يطالب طلائع الجيش باختيار ملعب بديل لمواجهة الأهلي

كما حدث في مواجهة الأهلي والمصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسلت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى نادي طلائع الجيش، لإبلاغه بترشيح ملعب بدل لمواجهة الأهلي عليه، بدلًا من ملعب السويس.

المباراة من المقرر أن تقام في الأول من مايو المقبل، ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار اللجنة، إثر رفض الجهات الأمنية إقامة اللقاء على استاد السويس.

ليست هذه المباراة فقط التي تم تغيير ملعبها، بل أعلنت اللجنة صباح اليوم كذلك، نقل مواجهة الأهلي والمصري من السويس إلى استاد المكس بالإسكندرية.

يذكر أن المارد الأحمر يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بينما يأتي الطلائع في المركز العاشر بـ34 نقطة.