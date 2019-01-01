اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب

تقارير صحفية تكشف أن الاتحاد المصري لكرة القدم خاطب الاتحاد الإفريقي (كاف) لتأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب.

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، خاطب الاتحاد الإفريقي (كاف) لتأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب.

ووقع الأهلي مع فيتا كلوب في نفس المجموعة بدوري أبطال إفريقيا، في النسخة الحالية، بالإضافة إلى الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، خاطب الكاف بتأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب يوم 11 أو 12 من الشهر الجاري. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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ويأتي طلب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بسبب ارتباط الأهلي بمواجهة سموحة يوم 8 من نفس الشهر.

ويسعى الأهلي في النسخة الحالية، لتحقيق اللقب بعد خسارته مرتين متتاليتين، أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على التوالي.

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ويعمل النادي الأحمر في ميركاتو الشتاء الحالي في تدعيم صفوفه استعدادًا لما تبقى من الموسم، ودور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.