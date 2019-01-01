اتحاد الكرة يشكر الجيش بعد إبقاء لقائي الأهلي والزمالك في برج العرب والسويس

لقائي الأهلي والزمالك سيقاما على ملعبي الجيش ببرج العرب والسويس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، الشكر إلى القوات المسلحة المصرية، بعد موافقتهم على استضافة مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين على ملاعبهم.

الأهلي سيستضيف صن داونز على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية، بينما سيستضيف الزمالك نظيره حسنية أغادير المغربي على ملعب الجيش بالسويس.

وخلال بيان رسمي نشره الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجه أبو ريدة الشكر إلى قيادات القوات المسلحة المصرية.

أبو ريدة أكد خلال بيانه على أن هذا الأمر ليس بجديد على قيادات القوات المسلحة، التي دائمًا تتجاوز أي صعوبات تصادف تهيئة المناخ أمام الأندية المصرية، خلال مبارياتهم القارية.

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رئيس اتحاد الكرة أشار إلى أنه بموجب هذه الاستجابة التي وجدها لدى قيادات الجيس المصري، فإن النادي الأهلي سيلعب مباراة العودة أمانم صن داونز الجنوب إفريقي في موعدها على ملعب برج العرب.

كما سيلعب نادي الزمالك مباراة العودة أمام حسنية أغادير في ستاد الجيش بالسويس.