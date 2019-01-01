اتحاد الكرة يستقر على مشاركة رابع الدوري بالكونفدرالية

بسبب ضيق الوقت اتحاد الكرة يقرر مشاركة رابع الدوري بالكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، مشاركة الفريق صاحب المركز الرابع في مسابقة الدوري المصري الممتاز، في بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك سببان وراء قرار اتحاد الكرة، بتحديد صاحب مقعد المشاركة في كأس الكونفدرالية بجوار صاحب المركز الثالث بالدوري.

السبب الأول هو طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إرسال أسماء الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، قبل 30 يونيو المقبل.

⚪️🏹 الزمالك مستمر في تدريباته استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة بالدوري



▪️خالد بو طيب بدأ في أداء تدريبات تأهيلية

▪️محمد عنتر وحازم إمام يستكملان البرنامج الموضوع لهما

▪️حمدي النقاز حصل على راحة بإذن من جروس خصوصًا وأن اللاعب سيغيب عن مواجهة دجلة pic.twitter.com/78Yn08wqUC — جول مصر (@goaleg) May 8, 2019

أما عن السبب الثاني، فهو بسبب صعوبة إقامة كأس مصر خلال الفترة المقبلة، ومعرفة الفريق الفائز باللقب، وبالتالي تم الاستقرار على صاحب المركز الرابع.

واعتمد اتحاد الكرة مشاركة صاحبي المركزين الأول والثاني في دوري أبطال إفريقيا، بينما الثالث والرابع في الكونفدرالية.

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يذكر أن الزمالك وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية هذا الموسم، ليواجه فريق نهضة بركان المغربي.