اتحاد الكرة يستعد لاستلام شحنة ملابس منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

الشركة الراعية ترسل شحنة الملابس الجديدة لمنتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

دخل الاتحاد المصري لكرة القدم، مسابقة مع الزمن لاستلام شحنة جديدة من ملابس الفراعنة استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتقام البطولة على أرض مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن بالفعل تم إرسال دفعة الملابس الجديدة من قبل الشركة خلال الأيام القليلة الماضية، وينتظر اتحاد الكرة استلامها.

وأكدت التقارير أن الشحنة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، ومن المنتظر أن يتسلمها المسئولين عن هذا الأمر، ونقلها إلى مقر الاتحاد للمكان الخاص بها.

ومن المفترض أن يحصل منتخب الشباب على دفعة ملابس، بعد خوض منافسات دورة شمال إفريقيا التي أقيمت في الإسكندرية بالزي القديم.

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ووقع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام على أرضه ووسط جماهيره، في المجموعة الأولى بجوار كلًا من أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.