اتحاد الكرة يرفض طلب الزمالك بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي

الزمالك يسعى لتأجيل مباراة الإنتاج الحربي بسبب الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد المصري لكرة القدم يرفض تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، المقرر لها أول مايو المقبل.

ويسعى الزمالك لتأجيل المباراة أمام الإنتاج الحربي، بسبب مشاركته الإفريقية في نصف نهائي الكونفدرالية، أمام الفائز من النجم الساحلي والهلال السعودي.

وأشارت التقارير أن اتحاد الكرة يرفض تأجيل أي مباراة بسبب ضيق الوقت قبل منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنطلق 21 يونيو المقبل.

وكان نادي الزمالك قد طالب تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي، بسبب اقترابها من لقاء العودة والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل خارج الأرض.

ويتوقف مباريات الدوري المصري الممتاز، يوم 2 أو 3 يونيو المقبل، استعدادًا لمعسكر منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019.

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وتقام مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني، غدًا 22 أبريل الجاري، في مصر، بسبب عدم إمكانية إقامتها في السودان بسبب الأحداث السياسية.

ما هي أكبر نتيجة لمباراة في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته🤔 pic.twitter.com/mw9PzUPF03

— جول مصر (@goaleg) April 21, 2019