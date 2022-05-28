اتحاد الكرة يدرس تأجيل الدوري أسبوعًا آخر!

الدوري السعودي سيتم تأجيله مرة أخرى

يبدو أن هناك تأجيلًا جديدًا لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحلق في الآفاق، والسبب هذه المرة سيكون المنتخب السعودي الأولمبي.

ما هو موعد نهاية الدوري السعودي للمحترفين؟

الدوري السعودي شهد الفترة الماضية أكثر من تأجيل، أبرزها تأجيل الجولة 27، للحداد بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وتحدد يوم 23 يونيو المقبل موعدًا لنهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستقام الجولة الـ30 والأخيرة بالدوري.

على أن تقام الجولة 29 يوم السبت 18 يونيو القادم، وهي الجولة التي قد يتم تأجيلها من جانب اتحاد الكرة السعودي.

لماذا يدرس اتحاد الكرة تأجيل الجولة 29 بالدوري السعودي؟

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن اتحاد كرة القدم يدرس تأجيل الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين لمدة أسبوع بسبب المنتخب الأولمبي.

يأتي ذلك في حالة تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي ستقام في أوزبكستان خلال شهر يونيو المقبل.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بكأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تضم منتخبات اليابان وطاجيكستان والإمارات.

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