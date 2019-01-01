اتحاد الكرة يُخاطب الأهلي للمفاضلة بين ملعبي الكلية الحربية وبتروسبورت

اتحاد الكرة طالب النادي الأهلي بتحديد اختياره ما بين الكلية الحربية وبتروسبورت لإقامة مبارياته على أحد الملعبين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مصرية تلقي إدارة النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد الملعب الجديد لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبحسب التقارير فأن اتحاد الكرة طالب النادي الأهلي بتحديد اختياره ما بين الكلية الحربية وبتروسبورت لإقامة مبارياته على أحد الملعبين.

وكان الأمن قد أبدى تحفظه على إقامة مباريات الأهلي باستاد المقاولون العرب، بينما لم يتح موقف ملعب نادي السكة الحديد.

جيسوس : لم أكن سأرحل عن الهلال في تواجد سامي الجابر

ويبحث النادي الأهلي حالياً عن ملعب بعد غلق استاد السلام الملعب الرسمي للأهلي في الدوري بسبب تجهيزه لاستضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا التي تقام الصيف المقبل.

الزمالك 🆚 نصر حسين داي

🔴الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية

🏟️ملعب برج العرب

⏱️21:00 pic.twitter.com/uIEtzDv6MG — جول مصر (@goaleg) February 13, 2019

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد اشترط حضور جماهيره في المباريات قبل اختيار أي ملعب يقيم عليه مبارياته بعد غلق استاد السلام.