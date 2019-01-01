اتحاد الكرة يحيل رئيس الزمالك للانضباط ويغرمه

بعد تصريحات رئيس الزمالك عقوبة صارمة من اتحاد الكرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، توقيع عقوبة على رئيس الزمالك، وإحالته إلى لجنة الانضباط بالاتحاد.

الاتحاد المصري لكرة القدم، نشر بيانًا اليوم الأحد جاء نصه: "بناءً على المذكرة الواردة من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حول التصريحات المسيئة في حق الحكام".

"قرر مجلس إدارة الاتحاد توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 200 ألف جنيه".

200 ألف جنيه غرامة على الزمالك وإحالة رئيسه إلى "الانضباط". pic.twitter.com/xAw6sIR1wE — EFA.eg (@EFA) March 24, 2019

وجاء باقي نصر البيان كالآتي: "إحالة رئيس النادي (الزمالك) إلى لجنة الانضباط بالاتحاد".

وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، قد أبدى رفضه تصريحات رئيس الزمالك، حيث قال: "ردنا سيكون عبر القنوات الشرعية للحصول على حقوقنا".

جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الزمالك التليفزيونية التي تجاوز بها في حق لجنة الحكام باتحاد الكرة، ومحمد الحنفي حكم مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب.