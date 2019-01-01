اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة الأهلي والمقاصة بالدوري

كان مقررًا أن تقام على ملعب السلام

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن ملعب مباراة الأهلي ومصر المقاصة، بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي سيواجه مصر المقاصة مساء يوم الأربعاء 10 إبريل الجاري، بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

لجنة المسابقات اختارت ملعب بتروسبورت لاستضافة مباراة الأهلي ومصر المقاصة، بدلًا من ملعب السلام.

➡️ كهربا

⬅️ عنتر



💫كهربا خارج قائمة الزمالك فى مباراة حسنية أكادير المغربى، وجروس يضم عنتر pic.twitter.com/uA0IVsAoFu — جول مصر (@goaleg) April 4, 2019

ملعب السلام غير جاهز الآن لاستضافة مباريات بالدوري الممتاز، حيث يجرى فيه الآن التجهيزات لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد اختار مصر لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بدلًا من الكاميرون.

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وكان الأهلي يلعب جميع مبارياته على ملعب السلام، قبل أن يتم اختيار ملعب السلام لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا.