اتحاد الكرة يجتمع مع صلاح ويهنأه على الفوز أمام مانشستر يونايتد

صلاح سجل هدفاً اليوم لفريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

اجتمع عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المصري، مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم بعد فوز الريدز على مانشستر يونايتد.

وساهم صلاح في فوز فريقه على الشياطين الحمر، بهدفين دون رد لحساب مباريات الجولة الـ 23 من البريميرليج.

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مباراة الليلة، شهدت تسجيل صلاح أول أهدافه في مرمى الشياطين الحمر، عندما سجل الهدف الثاني للريدز في الوقت القاتل من اللقاء.

وهنأ الجنايني صلاح على هدفه الرائع خلال الاجتماع، واطمأن على حالته الفنية والبدنية، مشدداً على حرص الاتحاد المصري بمتابعة نجمه الكبير.

🔴 الجنايني اجتمع مع صلاح بعد فوز ليفربول الليلة ..... 🇪🇬

هنأ الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم مصر وليفربول على فوز فريقه الليلة واحراز هدف رائع

وقد اطمأن الجنايني خلال لقائه بصلاح على حالته الفنية والبدنية وأكد على حرص الاتحاد المصري بمسيرة نجمه الكبير . pic.twitter.com/lRC2POoB5E — EFA.eg (@EFA) January 19, 2020

ويحتل محمد صلاح المركز الخامس، في ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفاً، وصدارة هدافي الريدز بالتساوي مع زميله ساديو ماني.

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جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب الملاحقين، مع وجود مباراة مؤجلة للريدز.