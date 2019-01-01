اتحاد الكرة يجتمع السبت لحل أزمة بيان الأهلي ومباراة القمة

أزمة جديدة في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أخطر الأهلي بشكل رسمي، اليوم الخميس، بقراره بعدم خوض أي لقاء إلا بعد إقامة مباراة القمة أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تأجيل لقاء الأهلي والزمالك، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري، بسبب تعليمات الأمن.

وأصدر الأهلي صباح اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، يعلن فيه عن احترامه للأمن ولكن يرفض خوض أي لقاء قبل أن تقام مباراة القمة أمام الزمالك.

وأخطر الأهلي اتحاد الكرة، بقراره بخطاب رسمي، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة منتظرين رد اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري.

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ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت المقبل، اجتماعًا للرد على بيان الأهلي، واتخاذ قرار نهائي لاستمرار بطولة الدوري بالموسم الحالي.

وينوي اتحاد الكرة تقديم البيان للأمن من أجل الرد وأخذ قرار أخير في ظل الأزمة التي تطل بظلالها على الدوري المصري خلال الساعات الأخيرة.