اتحاد الكرة: لقاء الزمالك والمصري بحكام مصريين لضيق الوقت

الزمالك طلب خوض مبارياته بحكام أجانب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، عن إقامة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، المقرر لها مساء غدٍ الخميس، بطاقم حكام مصري.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد طلب خوض باقي مبارياته بالدوري، تحت قيادة تحكيمية أجنبية، رافضًا خوضها بحكام مصريين.

عبد الفتاح أكد خلال بيان نشره الحساب الرسمي للاتحاد المصري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أنه تلقى اعتذارات رسمية من الدول الأوروبية والعربية التي خاطبها خلال الأيام الماضية.

رئيس لجنة الحكام قال: "ضيق الوقت حال دون التوصل لاتفاق في هذا الشأن، ونناشد جميع الأندية التي تطلب حكامًا أجانب لإدارة أي مباراة لها أن تخاطب الاتحاد قبل المباراة بعرضة أيام".

المصري والزمالك غداً بحكام مصريين لضيق الوقت 🇪🇬⚽ pic.twitter.com/sQ4mskAR5t — EFA.eg (@EFA) April 10, 2019

وطلب عصام عبد الفتاح توريد المبلغ المقرر للحكم الذي سيأتي، حتى تتمكن اللجنة من تلبية أي من هذه الطلبات ولا تقع مرة أخرى في مشكلة ضيق الوقت الذي حدث مع مباراة الزمالك والمصري.

واختتم عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "أؤكد على ثقتي الكاملة في الحكام المصريين، وإسناد إدارة مباراة الغد لهم".

الزمالك سيواجه المصري مساء غدٍ الخميس، بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.