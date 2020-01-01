اتحاد الكرة عن عودة الدوري: لم يعترض أي فريق

الدوري المصري سيعود خلال يوليو المقبل.

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، على أن الاجتماعات التي أدجريت في مقر الاتحاد خلال الأيام الماضية، لم تشهد أي اعتراض من جانب أي فريق، على قرار عودة الدوري المصري الممتاز.

محمد علي قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "اتحاد الكرة سيتولى عودة اللاعبين والمدربين الأجانب، بعد فتح المطارات، ولا يوجد أي اعتراض حول عودة الدوري".

نائب رئيس اتحاد الكرة تابع: "لم نجد أي اعتراض من أي فريق بشأن عودة الدوري، بعد قرار وزارة الرياضة باستئناف النشاط الكروي خلال شهر يوليو المقبل".

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جمال محمد علي أردف: "الأندية لم تضع شروطًا للموافقة على عودة الدوري، وكل ما يتردد ليس صحيحًا، ولا شأن لنا بالتصريحات وأتحدث عن مواقف الأندية خلال اجتماع اللجنة الخماسية".

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واختتم نائب رئيس اتحاد الكرة تصريحاته قائلًا: "موعد عودة الدوري سيكون بعد اجتماع الأسبوع الحالي، الذي سيجمع بين لجنة المسابقات واللجنة الطبية والفنية في اتحاد الكرة، من أجل وضع الجدول الذي سيتم عرضه على اللجنة الخماسية".

جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، بعودة النشاط الكروي مرة أخرى يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".