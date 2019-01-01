اتحاد الكرة: طلبنا من الاتحاد الإفريقي تقديم افتتاح أمم إفريقيا 2019

الاتحاد الإفريقي لم يرد حتى الآن

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، طلبًا رسميًا للاتحاد الإفريقي "كاف"، يطلب خلاله تقديم موعد افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لمدة 24 ساعة، اليوم الجمعة.

وحصلت مصر على تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بعد اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للملف المصري، والذي كان ينافسه نظيره الجنوب إفريقي.

الاتحاد المصري نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أنه لم يتلقى ردًا من الكاف على طلبه.

طلب الاتحاد المصري من نظيره الأفريقي تقديم افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 24 ساعة ليقام الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل بدلا من 15 يونيو ، وذلك ردا على استفسار الكاف عن المواعيد التي تناسب الجانب المصري،

و لم يتلق الاتحاد المصري من الكاف حتى الآن ما يفيد الموافقة على طلبه — EFA.eg (@EFA) January 18, 2019

جاءت نص التغريدة كالآتي: "طلب الاتحاد المصري من نظيره الأفريقي تقديم افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 24 ساعة ليقام الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل بدلا من 15 يونيو، وذلك ردًا على استفسار الكاف عن المواعيد التي تناسب الجانب المصري، ولم يتلق الاتحاد المصري من الكاف حتى الآن ما يفيد الموافقة على طلبه".

طلب الاتحاد المصري، جاء لأن يوم الجمعة يعد عطلة رسمية في مصر، الأمر الذي سيجعل مباراة الافتتاح يحضرها الكثير من الجماهير.