محدث | التليفزيون التونسي: مصير مباراة مصر ونسور قرطاج متعلق بلاعب واحد

انفراجة بمنتخب مصر للشباب قبل مواجهة تونس.

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن المسحة الطبية الأخيرة لمنتخب الشباب المصري، أظهرت سلبية 2 من لاعبي الفراعنة، وذلك قبل مواجهة تونس بساعات قليلة.

منتخب مصر يعاني من نقص عددي، حيث كان سيدخل المباراة منقوصًا وكان سيتم اعتباره منسحبًا، مثلما حدث في مباراة ليبيا الماضية، التي تم احتسابها للخصم بهدفين دون رد.

بيراميدز: لا نعلم سبب إلغاء هدف تراوري أمام الزمالك

المزيد من الفرق

العطار قال خلال تصريحات لموقع في الجول: "مسحة المصابين بفيروس كورونا، أظهرت سلبية لاعبين منهم، هما محمود صابر وأحمد نبيل، وهو ما يعني توفر 16 لاعبًا لمباراة تونس، وإمكانية خوض المباراة بشكل طبيعي".

المدير التنفيذي تابع: "الأزمة الآن هي أن المسحة كانت خارج الإطار الرسمي، ونحاول حاليًا أن نحصل على الموافقة لإدراج الثنائي في قائمة الفراعنة وخوض مباراة تونس".

وأشار مراسل التليفزيون التونسي، إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة منعقدة حاليًا، لاتخاذ القرار النهائي بشأن المباراة، وأن الأمر متعلق الآن بالمسحة الخاصة باللاعب حمزة حسين.

وَأضاف: "مسحة حمزة حسين التي أجراها في الاتحاد الإفريقي "كاف" أثبتت سلبيتها، بينما المسحة التي أجريت في تونس من جانب الاتحاد التونسي، تشير إلى إيجابيتها".

واختتم العطار تصريحاته قائلًا: "لدينا أمل كبير للحصول على الموافقة لخوض مباراة تونس، وسنكمل قائمة المنتخب، من أجل خوض لقاء تونس".