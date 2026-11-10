اتحاد الكرة السعودي ينفي مجددًا إقالة جورجيوس دونيس ولكن!.. وإعلامي يطالب بإثبات موقفه

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حلقة جديدة من مسلسل الجدل السعودي..

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، عن رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على أخبار "إقالة" اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

ورغم تأكيدات سابقة من اتحاد الكرة السعودي، بشأن استمرار دونيس في منصبه؛ إلا أن تقارير جديدة ظهرت يوم الثلاثاء، تفيد باتخاذ قرار "إقالة" المدير الفني اليوناني.

وزاد الحديث عن مستقبل دونيس كثيرًا؛ بعد تأجيل بطولة كأس آسيا، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028.

وفي هذا السياق.. كشف الحميدي، مقدم برنامج "نادينا"، عن تواصل الاتحاد السعودي معه؛ لنفي أخبار رحيل دونيس، والتعاقد مع مدير فني جديد.

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الحميدي قال عبر برنامجه: "الاتحاد السعودي تواصل معي؛ وأخبرني أن دونيس مستمر في منصبه بشكل طبيعي، ولكنه مثل أي مدير فني يخضع للتقييم باستمرار".

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* إعلامي يطالب اتحاد الكرة بإثبات موقفه

هنا.. تدخل الإعلامي الرياضي هتان النجار، أحد ضيوف حلقة الثلاثاء في برنامج "نادينا"؛ لتوجيه رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

النجار طالب اتحاد الكرة بإثبات نيته الحقيقية بشأن استمرار المدير الفني اليوناني؛ وذلك من خلال الأفعال، وليس التصريحات.

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وأضاف النجار: "إذا كانت نية اتحاد الكرة هي بقاء دونيس بالفعل؛ فعليهم تجديد عقده مع المنتخب السعودي، حتى نهاية بطولة كأس آسيا".

وحذر الإعلامي الرياضي من أن حالة الغموض بشأن مستقبل دونيس، ستكون لها نتائج سلبية على علاقته باللاعبين، وكذلك على الأداء داخل أرضية الملعب.

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وبعد حديث النجار.. عاد الحميدي ليوضح أن المدير الرياضي للاتحاد السعودي لكرة القدم، قدم تقريرًا عن فترة عمل دونيس مع المنتخب الوطني، مع ترشيح استمراره.

ولفت الحميدي إلى أن المدير الرياضي، وضع أسماءً تدريبية أخرى في تقريره المقدم إلى اتحاد الكرة؛ تحسبًا لإمكانية التعاقد مع أحدها، حال اتخاذ قرار بإقالة دونيس.

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جدير بالذكر أن جورجيوس دونيس، تولى تدريب المنتخب السعودي قبل انطلاق كأس العالم 2026، التي ودع "الأخضر" منافساتها من دور المجموعات؛ قبل أن يقوده المدرب اليوناني إلى التتويج بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 27"، خلال شهر أكتوبر الماضي.