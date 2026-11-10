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Saudi Arabia 2026 Georgios DonisGOAL AR
أحمد فرهود

اتحاد الكرة السعودي ينفي مجددًا إقالة جورجيوس دونيس ولكن!.. وإعلامي يطالب بإثبات موقفه

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حلقة جديدة من مسلسل الجدل السعودي..

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، عن رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على أخبار "إقالة" اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

ورغم تأكيدات سابقة من اتحاد الكرة السعودي، بشأن استمرار دونيس في منصبه؛ إلا أن تقارير جديدة ظهرت يوم الثلاثاء، تفيد باتخاذ قرار "إقالة" المدير الفني اليوناني.

وزاد الحديث عن مستقبل دونيس كثيرًا؛ بعد تأجيل بطولة كأس آسيا، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028.

وفي هذا السياق.. كشف الحميدي، مقدم برنامج "نادينا"، عن تواصل الاتحاد السعودي معه؛ لنفي أخبار رحيل دونيس، والتعاقد مع مدير فني جديد.

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الحميدي قال عبر برنامجه: "الاتحاد السعودي تواصل معي؛ وأخبرني أن دونيس مستمر في منصبه بشكل طبيعي، ولكنه مثل أي مدير فني يخضع للتقييم باستمرار".

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* إعلامي يطالب اتحاد الكرة بإثبات موقفه

هنا.. تدخل الإعلامي الرياضي هتان النجار، أحد ضيوف حلقة الثلاثاء في برنامج "نادينا"؛ لتوجيه رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

النجار طالب اتحاد الكرة بإثبات نيته الحقيقية بشأن استمرار المدير الفني اليوناني؛ وذلك من خلال الأفعال، وليس التصريحات.

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وأضاف النجار: "إذا كانت نية اتحاد الكرة هي بقاء دونيس بالفعل؛ فعليهم تجديد عقده مع المنتخب السعودي، حتى نهاية بطولة كأس آسيا".

وحذر الإعلامي الرياضي من أن حالة الغموض بشأن مستقبل دونيس، ستكون لها نتائج سلبية على علاقته باللاعبين، وكذلك على الأداء داخل أرضية الملعب.

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وبعد حديث النجار.. عاد الحميدي ليوضح أن المدير الرياضي للاتحاد السعودي لكرة القدم، قدم تقريرًا عن فترة عمل دونيس مع المنتخب الوطني، مع ترشيح استمراره.

ولفت الحميدي إلى أن المدير الرياضي، وضع أسماءً تدريبية أخرى في تقريره المقدم إلى اتحاد الكرة؛ تحسبًا لإمكانية التعاقد مع أحدها، حال اتخاذ قرار بإقالة دونيس.

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جدير بالذكر أن جورجيوس دونيس، تولى تدريب المنتخب السعودي قبل انطلاق كأس العالم 2026، التي ودع "الأخضر" منافساتها من دور المجموعات؛ قبل أن يقوده المدرب اليوناني إلى التتويج بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 27"، خلال شهر أكتوبر الماضي.

بقلمأحمد فرهود

Senior Editor

أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.

ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.

وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.

كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.

لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.

أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.

بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.

لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.

وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".

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