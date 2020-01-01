اتحاد الكرة: تقنية الفيديو ستكلفنا 5 ملايين يورو ونمتلك 4 سيارات لتطبيقها

اتحاد الكرة يحصل على الموافقة لتطبيق الفيديو على ملعبي القاهرة والسلام.

كشف أحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، على ملعبي القاهرة والسلام فقط.

عبد الله قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "تكلفة استخدام التقنية تصل إلى 4 ملايين و250 ألف يورو، مع دفع مبلغ 700 ألف يورو بعد انتهاء العقد الحالي".

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تابع: "تلقينا موافقة فنية على النظام الذي نعمل به، وخلال الأسبوع المقبل سيتواجد مسؤولين من إيفاب، لمتابعة مباريات سيتم تطبيق خلالها التقنية".

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وواصل: "وضعنا خطة ونسير وفقًا لها، ولو استمرت الأمور بتلك الطريقة، ستظهر تقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباريات الدوري وكأس مصر هذا الموسم".

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أحمد عبد الله أردف: "اتحاد الكرة سيمول تقنية حكم الفيديو، حيث سيكلفنا 4 ملايين و 250 ألف يورو، لمدة 3 سنوات وستة أشهر، مع أحقية الشراء مدى الحياة".

وأشار عبد الله إلى أن اتحاد الكرة سيقوم بدفع كل عام المبلغ المطلوب خلاله، وبعد نهاية مدة التعاقد، سيحصل اتحاد الكرة على أحدث معدات موجودة، وقتها، بالإضافة لدفع 600 أو 700 ألف يورو".

واختتم عضو المجلس تصريحاته قائلًا: "نحاول الحصول على موافقة لتطبيق التقنية على كافة الملاعب، ولدينا 4 سيارات لتطبيق التقنية، ومعدلنا في مباريات الدوري 3 مباريات في اليوم، وبالتالي ستكون لكل سيارة خط سير تتحرك وفقًا له".