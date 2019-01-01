اتحاد الكرة المصري يوضح أزمة جدول الدوري

أزمة كبيرة بسبب جدول الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، تفاصيل جدول الدوري المصري الممتاز، والجدل الذي حدث حول لقاء الزمالك الأخير قبل منافسات كأس الأمم.

ويخوض الزمالك مباراتين عقب انتهاء مشاركته في الكونفدرالية بعد لقاء نهضة بركان التي ستقام الأحد المقبل على ملعب "برج العرب".

وجاء إعلان اتحاد الكرة أن الزمالك سيخوض مباراة يوم 3 يونيو المقبل أمام "الجونة أو حرس الحدود"، وهو ما أثار جدل واسع.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن اتحاد الكرة يقصد أن من سيلعب المباراة أمام الزمالك الفريق الذي لم يتم تحديد موقفه من الهبوط.

وأشارت التقارير أن دوري القسم الثاني يبدأ مبكرًا عن الدوري المصري الممتاز، وبالتالي من الضروري معرفة الأندية الهابطة قبل كأس الأمم الإفريقية.

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ويسعى اتحاد الكرة المصري لحسم المتأهلين إلى البطولات الإفريقية لإرسالها قبل بدء النسخة الجديدة عقب منافسات كأس الأمم الإفريقية.