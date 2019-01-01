اتحاد الكرة المصري ينعى خالد توحيد
نعى النادي المصري البورسعيدي، الكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي والذي رحل إلى مثواه الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وعانى توحيد أمس أثناء صلاة الظهر بمسجد النادي الأهلي، بأزمة قلبية دخل على إثرها إحدى المستشفيات وظل بالعناية المركزة حتى وافته المنية.
وأصدر المصري البورسعيدي بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " النادي المصري ينعى بخالص الحزن والأسى فقيد الإعلام الرياضي المصري.. الناقد الرياضي الأستاذ خالد توحيد والذي وافته المنية منذ قليل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".
وسادت حالة من الحزن على الوسط الرياضي منذ وفاة الكاتب الكبير خالد توحيد، متأثرين برحيله عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خالد توحيد رئيس النادي الأهلي.
""إنا لله وإنا إليه راجعون"— EFA.eg (@EFA) February 19, 2019
ينعي المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بكل الحزن والأسى الإعلامي الكبير د. خالد توحيد أسكنه الله فسيح جناته وألهم أسرته وذويه الصبر على فراقه . pic.twitter.com/e1CGNjorlv