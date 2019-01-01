اتحاد الكرة المصري يعلن موعد لقاء نيجيريا الودي

تحديد موعد لقاء مصر ونيجيريا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اتفاقه مع نظيره النيجيري، على موعد مباراة المنتخب المصري أمام نيجيريا الودية.

منتخب مصر سيواجه نظيره النيجيري، مساء يوم 26 مارس الجاري وديًا، وذلك استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن تحديد السادسة مساء يوم 26 مارس الجاري، في مباراة ودية.

السادسة مساء موعداً لودية منتخب مصر الأول أمام نيجيريا. ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/13dxDrLIh2 — EFA.eg (@EFA) March 14, 2019

الاتحاد المصري راعى خلال تحديد الموعد، ألا يتعارض مع مباراة المنتخب الأولمبي المصري، مع نظيره الهولندي في تمام الرابعة مساء نفس اليوم.

ويلعب المنتخب المصري أمام نظيره النيجر مساء يوم 23 مارس، بالجولة الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وبعد مواجهة النيجر، سيتوجه منتخب مصر نحو نيجيريا، لمواجهة المنتخب النيجيري في مباراة ودية يوم 26 مارس الجاري.