اتحاد الكرة المصري يحاول إقامة السوبر في "ستاد القاهرة" بحضور جماهيري

السوبر المصري يقترب من ستاد القاهرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني يسعى في الوقت الحالي للإعلان عن موعد مباراة السوبر المصري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في كأس السوبر 2017 – 2018، والذي تأجل من يناير الماضي لأجل غير مسمى ولم يحدد توقيته حتى الآن.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد المصري لكرة القدم ينوي إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الشهر الجاري.

وأشارت التقارير أن من المحتمل أن تقام المباراة يوم 20 سبتمبر الجاري، في القاهرة بسبب ضيق الوقت وصعوبة لعبه خارج مصر في الوقت الحالي.

إقرأ أيضًا - اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري المصري الممتاز

ويسعى اتحاد الكرة في الوقت الحالي لإقامة اللقاء في ستاد القاهرة الدولي، بحضور جماهير يوم 20 سبتمبر الجاري من أجل الظهور بشكل رائع.

وكان كأس السوبر المصري قد أقيم خلال الثلاثة نسخ الماضية في دولة الأمارات العربية المتحدة، وفاز بها الأهلي مرتين والزمالك مرة واحدة.