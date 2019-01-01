الاتحاد المصري يحسم الجدل حول ملعب مباراة الزمالك ضد الأهلي

هل ستُلعب في برج العرب؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا الجدل حول ملعب المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

وأثيرت خلال الساعات الأخيرة العديد من التقارير التي تحدثت عن إمكانية نقل المباراة من ملعب برج العرب لسوء حالته كما ظهر خلال مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، وقد أكد عضو الاتحاد "أحمد مجاهد" دراسة الأمر بالفعل في أروقة الاتحاد.

لكن الاتحاد المصري أعلن رسميًا اليوم إقامة اللقاء يوم 30 مارس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ذلك عبر تصريحات لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات نقلها حساب الاتحاد الرسمي على تويتر.

وأعلن الاتحاد كذلك عن نقل مباراة سموحة ضد وادي دجلة يوم 29 مارس إلى ملعب حرس الحدود بالمكس للسماح بتجهيز ملعب برج العرب للقمة.

يُذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب البطولة المصرية بفارق نقطة عن مطارده الأهلي لكن مع مباراة إضافية للفريق الأحمر، وسيلعب الفريق مع المقاولون العرب يوم الأربعاء القادم ليتساوى عدد مباريات الفريقين قبل انطلاق صافرة المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17.