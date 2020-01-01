اتحاد الكرة: القمة في موعدها بحضور 30 فردًا

مباراة القمة ستقام بحضور 30 فردًا فقط دون حضور جماهيري.

أكد اتحاد الكرة المصري، على أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري، ستشهد حضور 30 فردًا فقط من أعضاء مجلسي إدارة الناديين.

الأهلي سيواجه الزمالك، مساء غدٍ الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن المباراة لن تشهد حضورًا جماهيريًا، وسيقتصر الحضور على 30 فردًا من أعضاء مجلسي إدارة ناديي الأهلي والزمالك.

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وكان مسؤولو الزمالك، قد طالبوا بتأجيل مباراة القمة عن موعدها، ولكن اتحاد الكرة تمسك بإقامة المباراة في موعدها، رافضًا إجراء أي تعديل.

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والتقى الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، مساء يوم الخميس الماضي، والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهدت المباراة العديد من المشادات بين لاعبي الأهلي والزمالك، وهو ما دفع لجنة الانضباط لاتخاذ قرارات تأديبية ضد عدد من اللاعبين.