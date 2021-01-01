اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد وحكام قمة الأهلي والزمالك

المباراة المنتظرة في الدوري المصري

حسم اتحاد كرة القدم المصري الجدل الدائر حول موعد وحكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، المقررة يوم 10 مايو الجاري.

أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة أوضح خلال تصريحات إذاعية موقف الاتحاد من أي طلبات لتأجيل اللقاء أو إسناده لحكام أجانب.

ماذا قال أحمد مجاهد عن موعد قمة الأهلي والزمالك؟

أكد مجاهد على إقامة المباراة في موعدها المحدد سابقًا، بقوله لإذاعة أون سبورت "مباراة القمة وكل المباريات ستُقام بمواعيدها المحددة سابقًا، لن يتم تغيير موعد أي مباراة قبل 24 مايو الجاري".

تابع "نناقش حاليًا إمكانية تقديم مواعيد بعض المباريات، اجتمعنا مع الأندية لدراسة خوض المباريات دون لاعبي المنتخب الأولمبي وقد وافق البعض واعترض البعض الآخر ومنهم بيراميدز والاتحاد، الشيء الأكيد أن الموعد الأقصى لنهاية الموسم هو 30 سبتمبر القادم، لكن قد يتم الانتهاء منه قبل ذلك الموعد".

ماذا قال أحمد مجاهد عن حكام مباراة الأهلي والزمالك؟

شدد رئيس اتحاد الكرة المصري على استمرار العمل بقرار إسناد مباراة القمة لحكام مصريين، مشيرًا إلى أن صفحة الحكام الأجانب أغلقت تمامًا.

إذ قال "مباراة القمة وجميع مباريات الدوري المصري ستُقام بحكام مصريين، نعم هناك أخطاء تحكيمية ولجنة الحكام تعترف بوجود الأخطاء، لكن صفحة الحكم الأجنبي أغلقت تمامًا".

وجهة نظر .. قمة لا تحتمل الأخطاء

مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، وفي ظل المنافسة الشرسة بين الناديين في الدوري المصري ونتائج الثنائي المتراجعة مؤخرًا وشكواهما المتكررة من الحكام، لا تحتمل أي أخطاء من طاقم التحكيم الذي سيُكلف بإدارتها.

وُفق الحكم محمود البنا في إدارة المباراة السابقة وساعدته الظروف وعدم وجود حالات تحكيمية صعبة، لكن مستوى التوتر والعصبية سيكون أعلى كثيرًا في المواجهة القادمة، لذا الضغوطات ستكون أكبر كثيرًا على الحكم الذي سيُكلف بإدارة المباراة ما قد يزيد فرصة ارتكابه للأخطاء.

اللجوء للحكام الأجانب في هذه الحالات هو العادة المتبعة للهروب من أي مسؤوليات والابتعاد عن أي أسباب قد تؤدي لزيادة اشتعال الموقف، سواء بين الناديين ومسؤوليهم أو بين الجماهير، لكن يبدو أن اتحاد كرة القدم مُصر على رأيه وعلى تحمل مسؤولية ما سيحدث عقب اللقاء.

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