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اتجاه لرفض مقرح ميلان بالانسحاب من الدوري الأوروبي

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Getty Images
ميلان ومشاكل مادية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن الاتحاد الأوروبي في طريقه لرفض اقتراح ميلان بالانسحاب من المشاركة بالبطولات القارية للحصول على مهلة لتصحيح أوضاعه المالية.

ميلان حل خامساً الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، وبالتالي سيشارك في الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي.

وقالت "كوريري" إن خطة ميلان بالانسحاب من الدوري الأوروبي قد تقابل بالرفض لأن القرار لا يتعلق باليوفا فقط، ولكن باللجنة المسؤولة عن النظام المالي، والتي لا يخصها المشاركة من عدمه.

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وأوضحت الصحيفة أن ميلان كان يأمل في اعتباره انسحابه  كعقاب على المخالفات المالية، ويبدأ من يوليو 2019 وحتى 2022 اتفاقية جديدة لتحقيق موازنة إيجابية.

وتنتهي مهلة ميلان التي أعطاها له الاتحاد الأوروبي لتصحيح أوضاعه عن الفترة من 2014 وحتى 2017 في 2021، والمؤشرات تتحدث عن عدم اقتناع المحكمة الرياضية العليا بخطة الروسونيري.

ميلان واجه الاستبعاد من الدوري الأوروبي الموسم الماضي كذلك، ولكن عاد وتم إدرجاه بعد تقدمه باستئناف أمام المحكمة الرياضية، ولكن الفريق ودع المسابقة من دور المجموعات.

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