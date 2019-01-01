موهبة اللاماسيا يقترب من فالنسيا

هل يرحل رويز عن برشلونة؟

يقترب أبيل رويز، مهاجم برشلونة الرديف، من الرحيل في يناير المقبل إلى صفوف فالنسيا الإسباني بعد معاناته في المشاركة مع الشباب وصعوبة تصعيده إلى الفريق الأول.

رويز لم يسجل سوى 3 أهداف فقط خلال الموسم الجاري مع برشلونة الرديف آخرها كان في أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ رويز من مواليد مدينة فالنسيا ويشعر بغياب الحافز في برشلونة وصعوبة التواجد في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة خاصة وأنّ النادي الكتالوني يفاوض لوتارو مارتينيز من إنتر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ كيفين جاميرو سوف يرحل في يناير المقبل عن صفوف الخفافيش ولذلك يحتاج إلى مهاجم كما أنّ رويز سوف يصبح قريبًا من عائلته وصديقه فيران توريس.

وأوضحت الصحيفة أنّ النادي الكتالوني لا يرغب في التخلي عن اللاعب بصورة نهائية ولكنّه يتفهم ضرورة الحصول على فرصة أكبر مع فريق تنافسي ولذلك يرى أنّ فالنسيا فريق مناسب له لكونه يشارك في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أنّ هناك عدد من المهاجم الذين ارتبطوا ببرشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية من بينهم لوتارو وهالاند وتيمو فيرنر.