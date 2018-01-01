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بايرن ميونخ

ابن عم نجم بايرن ميونيخ يشق طريق الاحتراف في إنجلترا

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Ronald Sobowale
ابن عم دافيد ألابا يشق طرق الاحتراف في إنجلترا بعد استغناء تشيلسي عنه

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

يحاول رونالد سوبوويل ابن عم نجم بايرن ميونيخ دافيد ألابا شق مسيرته الكروية من بوابة إنجلترا، وذلك بعد استغناء نادي تشيلسي عن خدماته منذ فترة ليست بالبعيدة.

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وكان سوبوويل قد أجرى عدة تجارب في أندية إنجليزية صغيرة ومتوسطة مثل كارديق سيتي وبريتفورد وبارنسلي، بالإضافة إلى عدد من المباريات مع الفئات السنية المختلفة لمنتخب إنجلترا.

وكان ألابا هو أصغر لاعب يلعب لمنتخب النمسا، حيث لعب أول مبارياته الدولية في عمر 18 عامًا، حينها شاهده كشافو بايرن ميونيخ وهو يلعب في إحدى أكاديميات فيينا، فما كان لهم إلا أن تعاقدوا معه على الفور.

ويعتبر والد سوبوويل هو شقيق والد ألابا، ولكن سوبوويل ولد في إنجلترا وليس في النمسا كابن عمه، والجدير بالذكر أن كلا الوالدان يحمل الجنسية النيجيرية.

ويبلغ سوبوويل 21 عامًا فقط، وأبدى بارنسلي وكارديف سيتي في الآونة الأخيرة اهتمامهم بضم اللاعب، كما تابعه أيضًا بعض أندية دوري الدرجة الأولى في إنجلترا مثل ويست بروميتش ألبيون وليدز يونايتد.

ويحرص سوبوويل في الوقت الحالي على الحصول على أفضل عقد من بين هؤلاء، وهو الشيء الذي أخر قرار التحاقه بأحد الأندية الراغبة في ضمه إلى الآن.

 

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