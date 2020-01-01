ابن عم ميسي: مشكلة واحدة تمنعه من اللعب في الأرجنتين

سبق وأن لعب معه في مرحلة الطفولة

العديد من التكهنات أثيرت حول إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لبلاده، من أجل خوض تجربته الأخيرة في عالم كرة القدم قبل الاعتزال، ابن عمه ماكسي بيانكوتشي لا يتوقع حدوث ذلك.

بيانكوتشي تحدث في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، ليؤكد طموحه في رؤية ميسي بقميص نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ولكن انعدام الأمن هناك ربما يكون العائق الوحيد.

وقال خلال حديثه:"إذا لم يكن بسبب انعدام الأمن، فلا شك أنه سيلعب في الأرجنتين، هذه المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على عودته مرة أخرى".

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وأضاف:"أحلم برؤيته يلعب مع نيولز أولد بويز، من الصعب مشاهدته مع نادي آخر في الأرجنتين، وعودته ستسبب حالة كبيرة من الصخب والجنون داخل المدينة، ستتحول إلى جحيم".

وتابع:"لعبت مع ميسي في الطفولة، كنا أكبر منه، البعض قال لنا اخرجوه من الملعب وإلا سنقتله بسبب أسلوبنا العنيف لأنه كان أصغر منا بـ8 سنوات".

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واستكمل:"رغم صغر سنه وقتها، إلا أنني كنت أستيقظ كل يوم سبت لمشاهدة الأشياء المبهرة التي كان يقوم بها في الملعب".

يذكر أن صاحب الـ33 سنة انضم لبرشلونة في سن الثالثة عشر، وارتبط مؤخراً بالرحيل عن النادي بسبب تعثر مفاوضات التجديد مع النادي الإسباني.