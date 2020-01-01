ابن عمه: ميسي لن يعود للأرجنتين وهذا هو السبب

ماكسيمليانو بيانكوتشي ابن عم ليونيل ميسي يؤكد على صعوبة عودته للأرجنتين في المستقبل.

أكد ماكسيمليانو بيانكوتشي ابن عم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن قائد برشلونة لن يعود للعب كرة القدم في الدولة الأمريكية الجنوبية من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة "ESPN" وأكد خلالها أن الظروف التي تمر بها الأرجنتين ستكون العائق الأساسي في ذلك.

وقال بيانكوتشي: "إن لم تكن الأرجنتين تعاني من المشاكل الأمنية الحالي لكنت قلت أن ميسي سيعود بكل تأكيد في المستقبل ليلعب هنا".

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وأضاف: "حلمي أن أراه يلعب في نيولز أولد بويز لكن ذلك الأمر في غاية التعقيد، تخيلوا لو لعب الكلاسيكو أمام روزاريو سنترال، لن يذهب الأطفال للمدارس، والشوارع ستكون كالجحيم".

وأردف: "ميسي يجب الأرجنتين بشكل واضح وبطريقته الخاصة، ربما هذا الأمر يكون السبب في عدم رؤية الجميع لذلك الحب، لكنه دائمًا ما يقضي إجازته هنا وعندما تزوج جاء أيضًا".

وكشف بيانكوتشي عن قيام ميسي بالكثير من الأعمال الخيرية في الأرجنتين مؤكدًا أنه يرفض الإفصاح عنها في الإعلام بشكل مستمر.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد تلقى الكثير من الانتقادات بسبب عدم تحقيقه للبطولات مع منتخب الأرجنتين وخسارته ثلاثة نهائيات متتالية بين 2014 و2016 في كأس العالم وكوبا أمريكا.