ابن النادي وأرقام جيدة .. ماذا قدم بانون مع الرجاء المغربي قبل الانضمام للأهلي؟

بدر بانون ينضم للأهلي لتدعيم الدفاعات

أعلن النادي الأهلي المصري عن صفقة قوية للغاية ستكون مفيدة بكل تأكيد لدفاعات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد معاناة القلعة الحمراء في المباريات بالموسم الماضي لبعض الأزمات الدفاعية.

بدر بانون انضم للأهلي قادمًا من الرجاء المغربي، بعقد ممتد لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد نجاح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بالتوصل لاتفاق مع المدافع المغربي، وإنهاء كافة الاتفاقات أثناء تواجد اللاعب في القاهرة لمواجهة الزمالك في نصف نهائي مع فريقه.

يعد مدافع الرجاء المغربي السابق، بين الأفضل في الوقت الحالي بالقارة السمراء في مركزه، وهو ما دفع النادي الأهلي بالحصول على خدمات ليكون حلًا سحريًا لدفاعاته في المواسم المقبلة خاصًة وأنه صغير السن حيث تم عامه الـ27 في سبتمبر الماضي.

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بشكل عام بدأ بانون مسيرته مع الرجاء منذ نعومة أظافره وظهر مع الفريق الأول للرجاء المغربي منذ موسم 2013 – 2014، وخرج على سبيل الإعارة مرتين الأولى لمدة عام في نادي الوداد الفاسي كانت من يوليو 2013 حتى يوليو 2014.

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وفترة الإعارة الثانية كانت لنادي نهضة بركان من أغسطس 2014 حتى يونيو 2015، ليعود ويتألق رفقة الرجاء المغربي ويكون بين الأفضل في القارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.

خاض بانون رفقة الرجاء طوال مسيرته 159 مباراة أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 6 آخرين، بواقع 13750 دقيقة مشاركة، وحصل على 19 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء.

على مستوى دوري أبطال إفريقيا الحالية ، التي ودعها الرجاء مؤخرًا أمام الزمالك في نصف نهائي بمجموع اللقائين 4 – 1.

خاض بانون رفقة الرجاء المغربي في البطولة 7 مباريات بواقع 562 دقيقة نجح خلالها في إحراز 3 أهداف في مرمى الترجي التونسي وفيتا كلوب وتي بي مازيمبي.

حقق فريقه الفوز أثناء تواجده بالملعب في البطولة الإفريقية بمباراتين وتعادل في 1 وتلقى 4 هزائم، آخرهم كانت أمام الزمالك بالقاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الأبيض.

نجح بانون في الالتحامات بشكل كبير حيث من 7 التحامات خلال مبارياته جاءت 6 صحيحة واستخلص الكرة 22 مرة خلال مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية من الأميرة السمراء.

وعلى مستوى الالتحامات الهوائية فقد كان لبانون 21 التحام هوائي مع المنافسين، جاء 15 منها صحيح، وخسر في 6 منها.

خرج من بانون خلال مبارياته رفقة الرجاء المغربي 308 تمريرة منها 263 صحيحة بنسبة 85 %، حيث كانت 35 تمريرة كانت في الثلث الأخير من الملعب، ونجح في استعادة الكرة في 37 مناسبة.