أبرزهم قائد مصر ونجم قطر .. 18 لاعبًا مهددون بالغياب عن نهائي كأس العرب

تُقام يوم الأربعاء القادم مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2021، تجمع الأولى منتخبي مصر وتونس في استاد 974، فيما تضع الثانية منتخبي قطر والجزائر وجهًا لوجه على ملعب الثمامة.

المنتخبات الأربعة تدخل المربع الذهبي ببعض الغيابات نتيجة الإيقاف والإصابة، لكن هناك 18 لاعبًا بهم مطالبون بالحذر الشديد من الحصول على بطاقة صفراء خلال نصف النهائي وإلا سيُتابعون المباراة النهائية من المدرجات.

من هم المهددون بالغياب عن نهائي كأس العرب؟

تُهدد البطاقة الصفراء 5 نجوم من منتخب مصر أبرزهم القائد عمرو السولية والمهاجم محمد الشريف، ومعهم الثلاثي مصطفى فتحي وحمدي فتحي وأحمد فتوح.

أكرم عفيف نجم قطر سيكون مطالبًا بالحذر من البطاقة الصفراء وإلا سيُحرم من النهائي، ومعه كذلك رفاقه بيدرو ميجيل وعاصم مابيدو وكريم بوضياف وهمام أحمد.

المنتخب الجزائري مُهدد بغياب المدافع محمد أمين توجاي والجناح يوسف بلايلي، بجانب هلال سوداني وزكريا ضراوري.

وأخيرًا سيغيب عن تونس حال حصوله على بطاقة صفراء أمام مصر كلًا من: غيلان الشعلاني وفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان ومحمد أمين بن حميدة، علمًا أن بن رمضان أوقف لمباراتين بعد طرده خلال مواجهة سوريا.

ما هو تاريخ مواجهات مصر وتونس، وقطر والجزائر؟

تأهلت مصر لنصف نهائي كأس العرب بعد تخطيها الأردن بنتيجة 3-1، فيما نجح منتخب تونس في إقصاء عُمان بنتيجة 2-1، وبين المنتخبين تاريخ طويل من المواجهات الساخنة والمثيرة.

التقت تونس ومصر في 40 مباراة سابقة رسميًا ووديًا، وقد فازت تونس 16 مرة ومصر 13 مرة وحسم التعادل الـ11 مواجهة المتبقية، وقد سجل لاعبو الفراعنه 38 هدفًا واستقبل مرماهم 44.

لعب المنتخبان مباراة وحيدة في كأس العرب سابقًا انتهت لصالح مصر، فيما لعبا مباراتين في كأس أمم إفريقيا تبادلا الفوز خلالهما، وكان لنسور قرطاج اليد العليا في تصفيات كأس العالم بـ6 انتصارات وتعادل وحيد فيما لم تفز مصر سوى مرتين.

المنتخب القطري سحق الإمارات بخمسة أهداف نظيفة في ربع النهائي، فيما وقفت ركلات الجزاء الترجيحية مع الجزائر ومنحتها بطاقة التأهل على حساب المغرب بعد لقاء مثير وجميل.

المباراة القادمة ستكون الثالثة فقط في تاريخ قطر والجزائر، إذ لم يسبق لهما أن تواجها أبدًا في الإطار الرسمي، وقد لعبا مباراتين وديتين، فازت الدولة الآسيوية في الأولى عام 2015، فيما حسمت الإفريقية الثانية لصالحها عام 2018.