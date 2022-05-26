إبراهيموفيتش يصدم الجميع بشأن إصابته: لعبت ستة أشهر دون رباط صليبي!

النجم السويدي المخضرم كشف عن طبيعة إصاباته التي أبعدته عن المشاركة بشكل منتظم مع ميلان خلال النصف الثاني من موسم 2021-22.

بعد أن أنهى المهمة بنجاح تام، وساعد في عودة ميلان إلى قمة كرة القدم الإيطالي بعد حصد لقب "سيري آ" لموسم 2021-22 للمرة الأولى بعد 11 عامًا، كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم "الروسونيري" عن معاناته مع الإصابة خلال النصف الثاني من الموسم.

زلاتان كان شخصية محورية في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وبشكل خاص خارج الملعب في الأشهر الأخيرة.

السويدي المخضرم كان يعاني في كثير من الأحيان خلال الموسم، لدرجة أن ميلان أعلن عن خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الركبة، مباشرة بعد نهاية الموسم.

زلاتان قرر تأجيل الخضوع للعملية الجراحية في ركبته، من أجل البقاء بجانب الفريق في المرحلة الحاسمة من الصراع على لقب الدوري الإيطالي.

ولشرح حالته، نشر زلاتان إبراهيموفيتش رسالة طويلة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث خلالها عن مدى معاناته في الأشهر الأخيرة.

وكتب إبراهيموفيتش: "على مدى الأشهر الستة الماضية، لعبت بدون الرباط الصليبي الأمامي في ركبتي اليسرى، ركبتي متورمة منذ ستة أشهر".

وأضاف: "لم أتمكن من التدريب مع الفريق إلا عشر مرات فقط في آخر ستة أشهر، وتلقيت خلال هذه الفترة أكثر من 20 حقنة".

وتابع: "كنت أفرغ ركبتي مرة في الأسبوع لمدة ستة أشهر، وكنت أشعر بألم مبرح كل يوم لمدة ستة أشهر".

وأردف: "خلال ستة أشهر، لم أستطع النوم من الألم، وكنت أحصل على مسكنات الألم كل يوم".

وأكمل: "لم أشعر بمثل هذه المعاناة داخل وخارج الملعب، لقد حولت شيئًا مستحيلًا إلى أمر ممكن".

واختتم زلاتان رسالته قائلًا: "في ذهني، كان لدي هدف واحد فقط، وهو أن أجعل زملائي في الفريق والمدربين أبطالًا لإيطاليا، لأنني وعدتهم بذلك، اليوم لدي رباط صليبي جديد، ولقب آخر".

وبسبب الجراحة التي سيخضع لها السويدي المخضرم، سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثمانية أشهر.

وبالنظر إلى أن إبراهيموفيتش سيبلغ من العمر 41 عامًا في أكتوبر المقبل، يبقى فقط أن نفهم ما سيحدث معه من إدارة ميلان حول مستقبله.

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