إبراهيموفيتش عن خوض كأس العالم: قد لا أكون على قيد الحياة!

يرى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم منتخب السويد أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام منتخب إسبانيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

منتخب السويد انتقل إلى الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر، بعد أن خسر أمام إسبانيا بهدف دون رد في الجولة الختامية من التصفيات.

واحتل منتخب السويد المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، متخلفًا بفارق أربع نقاط عن منتخب إسبانيا الذي خطف الصدارة برصيد 19 نقطة، وحجز مقعده في كأس العالم 2022.

وقال إبراهيموفيتش عن المباراة خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا بشكل جيد للغاية، لكن أخطأنا، لقد سددوا الكرة وارتدت ليسجلوا، لكنها كانت ترفض الدخول معنا، كانت المباراة جيدة بشكل عام".

وأضاف: "كان لدينا فرص أفضل من إسبانيا على مدار المباراة، ومن العار أننا خسرنا".

وتابع: "أمام فرق مثل إسبانيا، يمكن أن تكون الفرصة هدفًا، سنتعلم من ذلك، الجميع يشعر بالإحباط، لكن علينا أن نكون إيجابيين، لقد لعبنا مباراة جيدة".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلًا: "سنرى من سيلعب في الملحق، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لا أعرف ما إذا كنت سأظل على قيد الحياة من أجل المباريات الفاصلة وكأس العالم".

ويبدو أن زلاتان، 40 عامًا، يسخر من عمره خاصة وأنه عاد إلى منتخب السويد بعد فترة طويلة من الاعتزال الدولي.

ويأمل إبراهيموفيتش بطبيعة الحال أن يساعد خلال الملحق الأوروبي في قيادة السويد إلى كأس العالم 2022.

زلاتان أعلن الاعتزال الدولي في يونيو 2016 بعد توديع السويد لبطولة يورو 2016 من دور المجموعات، قبل أن يتراجع، ويعود في مايو 2021 إلى قائمة منتخب السويد التي خاضت منافسات يورو 2020.

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