إبراهيموفيتش: أهدي الدوري لروح رايولا، وسأعلن مصيري قريبًا!

أهدى زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان لقب الدوري الإيطالي الذي حققه هذا الموسم لروح وكيله مينو رايولا الراحل عن عالمنا قبل أيام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اللقاء الختامي ضد ساسوولو، وأكد خلالها أن مستقبله سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وقال إبراهيموفيتش: سأستمر في اللعب لو كنت أشعر أنني أستطيع الاستمرار على المستوى الجسدي، قراري سأعلن عنه في أقرب وقت".

وأضاف مؤكدًا أن الأمور تصبح أصعب مع مرور الوقت: "لقد عانيت من الكثير من المشاكل الجسدية، سأتخذ قراري قريبًا".

وأكمل عن إهداء لقب الدوري لروح وكيل أعماله الراحل: "أهدي الدوري لروح رايولا، هذا هو اللقب الأول لي دون وجوده إلى جواري".

وكان ميلان قد أحرز لقب الدوري الإيطالي مساء الأحد للمرة الأولى منذ 11 عامًا بعد التغلب على ساسوولو بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الختامية من البطولة.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش كان قد شارك في 23 مباراة هذا الموسم رفقة ميلان في الدوري الإيطالي، وسجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة.