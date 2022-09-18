أبراهام مشيدًا بمورينيو: لا يرى أنني أقوم بعمل جيد أبدًا!

كشف اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام عما يدور بينه وبين مدربه جوزيه مورينيو في الغرف المغلقة بين شوطي المباريات حيث أوضح أن البرتغالي لا يمتدحه أبدًا.

وكان أبراهام قد انضم إلى روما في صيف عام 2021، ومنذ ذلك الحين، انفجر الإنجليزي في الملاعب الإيطالية رفقة المدرب المخضرم.

لكنه أكد في حديثه لصحيفة "دايلي ميل" أن مدرب ريال مدريد السابق لا يقدر ما يفعله الإنجليزي وتلك هي طريقة البرتغالي لمطالبته بعمل المزيد.

حيث قال أبراهام: "إنه أحد أفضل المدربين في إدارة اللاعبين، إنه يعرف كيف يتحدث إليهم، وأفضل طريقة للتعامل مع كل منهم".

وواصل: "في حالتي، لم يخبرني أبدًا كيف أقوم بعمل جيد، بين شوطي المباراة، لم أحصل أبدًا على "أداء جيد" على الرغم من أنني أفكر في ذهني: "أنت تعلم أنني ألعب بشكل جيد، إنه يريدك دائمًا أن تقوم بعمل أفضل".