"ابتعد عن الصحف وقلل أخطاءك!".. توبيخ أسطورة مانشستر يونايتد لميندي

أحمد مجديأحمد مجدي|
Edouard Mendy Chelsea 2022-23Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازتشيلسيإدوارد مندي

أداء السنغالي متذبذب في الآونة الأخيرة

حذر أسطورة مانشستر يونايتد ريو فيرديناند حارس تشيلسي إدوارد ميندي من تكرار الأخطاء الساذجة التي يرتكبها مشددًا على أن عليه التخلص من مثل هذه الهفوات.

وقال فيرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة "الميرور" عقب مستوى ميندي المتذبذب في الآونة الأخيرة خصوصًا في مباراة وست هام: "أعتقد أن أهم شيء عن تشيلسي في الآونة الأخيرة هو أن ميندي بات يتورط في هذه المواقف كثيرًا".

اطرقوا الحديد وهو ساخن يا تشيلسي!

وأضاف: "ضد ليدز كان هو المخطئ في الهدف الأول، إلى جانب اللقطة الأخيرة أمام وست هام، كان مخطئًا في العديد من اللقطات بشكل عام دون أن يتم توبيخه، أعتقد أن على تشيلسي الطرق على الحديد وهو ساخن وتلافي كل هذه الأخطاء".

لكن فيرديناند عاد للتأكيد على أن ميندي "كان عبقريًا الموسم المنصرم، لقد كان ظاهرة".

ابتعد عن وسائل الإعلام

وأردف: "على ميندي تقليل هذه الأخطاء في مبارياته، ليس عليك أن تتصدر الصحف بأخطائك في الحراسة".

ويرى فيرديناند أنه "كلما كان الحديث أقل عن الحارس كلما أدى ذلك إلى أنه يبلي البلاء الحسن، والآن ميندي موجود في الصحف لذا فإنه لا يؤدي جيدًا".

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