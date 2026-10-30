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أوضح آرون دانكس، مساعد مدرب بايرن ميونخ، محور تركيزه قبل مواجهة "دير كلاسيكر" أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت، في حين يواصل المدرب الأول فينسنت كومباني تعافيه. وأكد دانكس أن الطاقم الفني تلقى تعليمات صارمة بعدم مناقشة شؤون كرة القدم مع كومباني.

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دانكس يقود بايرن إلى كلاسيكو قمة الترتيب

يستضيف بايرن ميونخ فريق بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا يوم السبت بقيادة المدرب المساعد آرون دانكس. تولى دانكس المسؤولية بعد انهيار المدير الفني فينسنت كومباني في مركز التدريب يوم الجمعة، ليبقى المدرب المساعد في القيادة المؤقتة لعدة أسابيع.

يتساوى بايرن مع دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني.

قاد دانكس بايرن إلى الفوز خارج أرضه بنتيجة 3-1 على فرايبورغ في أول مباراة له على رأس القيادة.

منع الطاقم من الحديث عن كرة القدم مع كومباني المتعافي

تحدث دانكس في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، حيث كشف أن الجهاز الفني يُبقي كومباني بعيداً عمداً عن التحضيرات التكتيكية للمساعدة في تعافيه. وأوضح دانكس: «نحن لا نتحدث معه عن كرة القدم. لقد تلقينا تعليمات واضحة في هذا الشأن».

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«يحتاج إلى التعافي وقضاء الوقت مع عائلته. نحن لا نُشركه حتى يعود بكامل قواه عند عودته».

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وأضاف: «نظراً للإيقاع المكثف مؤخراً، لا تجد حقاً وقتاً للتفكير في الأمر... نحن نفتقد فيني ونأمل في عودته. لكن في الوقت الحالي، نحن نتحمل المسؤولية نيابة عنه».

إيبرل ودانكس يوضحان ديناميكية التدريب والهوية التكتيكية

عبّر ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة لشؤون الكرة، عن امتنانه لتماسك الطاقم خلال فترة صعبة. وقال إيبرل: «لدينا جهاز تدريبي يعمل معاً بطريقة مذهلة. نحن ممتنون حقاً لوجود آرون والطاقم».

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وشدد دانكس على أنه رغم وجود فوارق في الأسلوب، تبقى الرؤية الأساسية للفريق دون تغيير: «قال فينسنت دائماً إنه لا يريدنا أن نكون نسخاً مصغرة من فيني. نحن جميعاً مختلفون ولدينا نقاط قوة مختلفة».

وأشار دانكس: «لم يتغير الكثير في طريقة تدريبنا، وما زلنا نستمتع في الملعب».

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بايرن يبني زخمه قبل مواجهة دورتموند

رغم غياب مانويل نوير ولويس دياز وجمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش، يدخل بايرن المباراة ساعياً لتثبيت تقدم واضح على القمة.

يخضع جوشوا كيميتش لاختبار لياقة في اللحظات الأخيرة بعد عودته إلى تدريبات الفريق.

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أكد دانكس أنه لن تكون هناك تغييرات تكتيكية جذرية بينما يسعى بايرن إلى مواصلة سجله الخالي من الهزائم على أرضه.