ابتسامات ساخرة من لاعبي ميلان بعد وقوعهم مع مانشستر يونايتد وبيولي يعلق

أمر غير متوقع..

تلقى لاعبو ميلان أنباء مواجهتهم لمانشستر يونايتد في دور الـ16 من الدوري الأوروبي بـ"ابتسامات ساخرة" وتحفز واضح ضد كتيبة أولي جونار سولشاير.

هذا ما أكده تقرير من شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، الذي زُعِم فيه أيضًا أن جزء آخر من لاعبي الروسونيري قد خيّم عليهم الإحباط نظرًا لقوة مانشستر يونايتد في الوقت الراهن.

وبحسب التقرير فإن لاعبي ميلان ينظرون إلى مباراة المانيو باعتبارها فرصة لإثبات أنفسهم وإحراز بعض التطور وكسب الخبرات، لذلك فالأغلبية سعيدة بأن تسقطهم القرعة في مثل هذه المواجهة الكبيرة.

من جهة أخرى، عقّب ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، على القرعة بتعظيم شديد لمانشستر يونايتد، إذ اعتبر أن النادي الإنجليزي هو المرشح الأوفر حظًا لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي عمومًا.

المدرب الإيطالي في تصريحاته للإعلام بعد القرعة قال "ستكون مباراة محفزة للغاية بالنسبة لنا، سنواجه خصمًا هو المرشح الأول للفوز بالبطولة".

لكن في الوقت نفسه، فقد ذكر بيولي التاريخ العريق لميلان في أوروبا، فقال "مانشستر يونايتد وملعبه يذكرانا باللحظات المجيدة في تاريخنا".

وبالعودة إلى تقرير سكاي سبورت، فإن الأجواء إيجابية داخل ميلان والشعور واضح بأن كتيبة بيولي مستعدة تمامًا لهذه المباراة رغم صعوبتها، فهي قد تكون بمثابة التأكيد على أن مشروع الروسونيري بخير.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب ستقام يوم 11 مارس بأولد ترافورد والإياب بعدها بأسبوع في سان سيرو.

كما تجدر الإشارة إلى أن آخر مواجهة رسمية بين الفريقين كانت في دور الـ16 أيضًا ولكن لبطولة دوري أبطال أوروبا وانتهت بتأهل المانيو بمجموع المباراتين 7-2 عام 2010.