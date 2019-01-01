إيوبي: ربما أصبح في يوم أفضل من جاي جاي أوكوشا

أليكس إيوبي نجم فريق أرسنال يؤكد على فخره بمقارنته بعمه جاي جاي أوكوشا ورغبته في أن يكون أفضل منه بيوم من الأيام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم النيجيري أليكس إيوبي نجم فريق أرسنال على فخره بمقارنته المستمرة بعمه جاي جاي أوكوشا أسطورة منتخب النسور.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه سعيد بمثل تلك المقارنات ويبحث دومًا عن تطوير مستواه ليكون قريبًا منه.

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وقال إيوبي: "لا أتعب نهائيًا من كثرة المقارنات بين وبين عمي، هو مثلي الأعلى والشخص الذي لطالما تطلعت له كلاعب كرة قدم شاب".

وأضاف: "عندما تتم مقارنتي به، أتعجب في نفسي، وأقول ربما يرونني في نفس المستوى معه مع أنني في قرارة نفسي أعلم أنني لم أصل لذلك المستوى بعد".

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وأكمل: "لا يزال مشواري طويلًا للغاية، ربما في يومًا ما سأكون في نفس مستواه أو حتى أعظم، أنا متحمس للغاية لتمثيل الفريق في أمم أفريقيا بمصر، لكن الأمور لن تكون سهلة".

جدير بالذكر أن المنتخب النيجيري وقع في المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية رفقة كل من بوروندي وغينيا ومدغشقر.