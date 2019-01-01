إيهاب لهيطة يكشف موعد معسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

منتخب مصر يستعد لخوض منافسات البطولة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، تفاصيل وموعد معسكر الفراعنة استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وتستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال شهر يونيو المقبل، حتى منتصف يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية، أن المعسكر سينطلق يوم 5 أو 6 يونيو المقبل، بعد التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ومسؤولي المنتخب.

وأضاف لهيطة أن المعسكر سينطلق بالإسكندرية من ملعب برج العرب، حيث نفى ما تردد حول انطلاقه من القاهرة والتدريب على استاد الكلية الحربية.

ويخوض منتخب مصر مبارياته في البطولة على أرضية استاد القاهرة الدولي، بعد تطويره في الفترة الأخيرة وإمكانية استضافة مواجهات المجموعة الأولى عليه.

إقرأ أيضًا - جروس يفاضل بين رباعي الزمالك لتعويض ساسي أمام الإسماعيلي

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية بجوار كلًا من منتخبات أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.