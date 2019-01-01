إيهاب لهيطة لجول : لا نهتم بالحسابات الخاصة وأشكر الجماهير

وجه الشكر إلى جميع جماهير الكرة المصرية التي تدعمنا من المدرجات

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أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم على حالة الرضا على الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونجو الديموقراطية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخب مساء أمس في ثاني جولات دور المجموعات.

لهيطة قال في تصريحات خاصة لموقع "جول" : "أوجه الشكر إلى جميع جماهير الكرة المصرية التي تدعمنا، ونشكر جميع من يتواجد في المباريات خلفنا".

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى ٦ نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل في ختام مباريات المجموعة الأولى.

ورفض لهيطة التعليق على أزمة اللاعب عمرو وردة والذي تم استبعاده مؤخرًا من قائمة المنتخب بسبب حالة اللغط حول اللاعب بشأن علاقاته الشخصية.

في ظل الأداء المُبهر الذي يقدّمه محمود حسن تريزيجية مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن 🎩🔝

أي دوري إذا انتقل إليه تريزيجية، سيصبح له شأن آخر؟🤔

الدوري الإنجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

الدوري الإسباني 🇪🇸

الدوري الإيطالي 🇮🇹#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/UaJYpALruB — جول مصر (@goaleg) June 27, 2019

وحول تفضيل مواجهة منتخب معين في الدور المقبل قال لهيطة : "لا نفكر في هذا الأمر إطلاقاً فنحن نبحث عن الفوز في جميع المباريات ولا ننظر إلى أي حسابات".

محمد صلاح يُعلن دعمه لعمرو وردة عبر تويتر

منتخب مصر خطف بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا بتغلبه على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح مساء أمس الأربعاء على استاد القاهرة.