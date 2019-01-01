إيهاب لهيطة: الاستعداد لكأس أفريقيا بمعسكر محلي ولسنا قلقين على صلاح

منتخب مصر يفاضل بين ثلاثة ملاعب لخوض مباريات كأس أمم أفريقيا على أحدهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد إيهاب لهيطة؛ مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، فضل عدم خوض معسكر خارجي استعدادًا لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

بلاد الفراعنة تستعد لاستضافة كأس أفريقيا، في يونيو المقبل، بعد اكتساحها لجنوب أفريقيا في التصويت بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد.

وقال لهيطة، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "الاستعدادات للبطولة قائمة على قدمٍ وساق، وواثقون من قدرة المنتخب على تقديم بطولة قوية، خاصة بعدما وصلنا لنهائي العام الماضي، وإن كان الوضع قد تغير ولم يعد هناك منتخب صغير وآخر كبير".

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وأضاف: "الجهاز الفني استقر على خوض معسكر محلي قبل البطولة، وقريبًا سنعلن عن الملعب الذي سيستضيف مباريات مصر، فحاليًا نفاضل بين استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوي".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها محمد صلاح؛ المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، إثر غيابه عن إحراز الأهداف خلال المباريات الأخيرة، علق مدير الفراعنة: "هذا الأمر لا يقلقنا، صلاح يعرف تمامًا ما يقوم به، هو يقدم أداءً رائعًا ولا يلتفت إلى الانتقادات أو الضغوط الموضوعة عليه، لأن عقليته تطورت وهو ما أوصله ليكون من بين أفضل ثلاثة لاعبين بالعالم".

يذكر أن منتخب مصر يخوض معسكر حاليًا، استعدادًا لمواجهة النيجر في 23 من مارس الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، ثم ملاقاة نيجيريا وديًا في 26 من الشهر نفسه.