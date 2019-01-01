إيهاب جلال: لا يشغلني غياب ساسي في مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يواجه المصري في مواجهة من العيار الثقيل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي، عن مواجهة فريقه أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره المصري، على ملعب الجيش بالسويس، الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث يسعى الأبيض للحفاظ على صدارة الترتيب.

وقال جلال في تصريحات لموقع "كووورة": "يتأثر الفريق بشكل عام في الزمالك إذا غاب واحدًا من لاعبيهم، بسبب اعتماد جروس على تشكيل أساسي لجميع مبارياته".

وأضاف: "أفكر في لاعبي فريقي فقط، وكيفية الفوز على المنافس، وغياب التونسي فرجاني ساسي لا يشغلني خاصًة أن الزمالك فريق كبير".

وتابع: "المنافسة الحقيقية في المربع الذهبي تنحصر في الوقت الحالي بين المصري والإسماعيلي والمقاصة، ومن الصعب تحديد هوية بطل الدوري".

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ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أكادير المغربي، في إياب دور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب.