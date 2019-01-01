إيهاب جلال: على استعداد لمواجهة الأهلي في أي ملعب

مواجهة قوية بين الأهلي والمصري البورسعيدي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، أنه جاهزًا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز، على أي ملعب يستقر عليه اتحاد الكرة.

ويواجه اتحاد الكرة أزمة في الأيام الأخيرة بعد رفض أمن السويس إقامة المباراة على ملعب الجيش هناك، حيث تجرى مفاوضات حاليًا بين الطرفين.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لموقع "كووورة"، إنه ليس لديهم مشكلة في إقامة المباراة على أي ملعب، وإنهم لن يرغبوا في إحداث أزمات.

وأضاف المدير الفني للمصري: "نريد تحديد الملعب بصفة نهائية حتى نغادر بورسعيد للدخول في معسكر قبل اللقاء"، مشيرًا إلى أهمية مواجهة الأهلي.

ويسعى المصري البورسعيدي في مواصلة تقديم أداء مميز، والحفاظ على مركزه الرابع وعدم الخروج من المربع الذهبي، حيث كان حقق الفوز عل الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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ويأتي المصري البورسعيدي في المركز الرابع بالدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، والأهلي ثالثًا برصيد 58 نقطة.