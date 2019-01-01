إيهاب جلال: أرفض ضم شيكابالا من الزمالك بسبب المقابل المادي

المدير الفني للمصري البورسعيدي، يرفض ضم شيكابالا بسبب مطالبات الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على أن صفقة ضم محمود عبد الرزاق شيكابالا، من صفوف الزمالك، في طريقها للتعثر.

المصري دخل في مفاوضات جادة مع الزمالك، من أجل الحصول على خدمات شيكابالا، الذي كان معارًا لصفوف أبولون اليوناني، قبل فسخ عقده والعودة إلى مصر.

إيهاب جلال قال خلال تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب لقاء بتروجيت: "الزمالك يطلب مبلغ مالي أكبر مما يستطيع المصري تحمله، للحصول على خدمات شيكابالا".

🎙️- مجلس الشعب المصري بصدد تكريم فخر العرب محمد صلاح خلال شهر مارس المقبل. pic.twitter.com/N12ctWQqsW — جول مصر (@goaleg) January 30, 2019

مدرب المصري تابع: "الأقرب هو تعثر صفقة انتقال شيكابالا لصفوف فريقي، وسأبلغ الإدارة برفضي إبرام الصفقة بهذا المقابل المادي المطلوب".

واختتم إيهاب جلال تصريحاته، قائلًا: "شيكابالا لاعب رائع، وسيفيدنا بشكل كبير إذا تم ضمه، ولكن المبلغ المطلوب من الزمالك كبير على إعارته لمدة موسم ونصف".

المصري حقق الفوز على بتروجيت بهدف دون رد، في الجولة الـ20 ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليصبح في المركز السابع.