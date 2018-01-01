إينس: مورينيو عانى لتنظيف فوضى مويس وفان خال

لاعب يونايتد السابق يرى أن الفريق قد تراجع للخلف في ظل تقدم المنافسين للأمام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بول إينس لاعب مانشستر يونايتد السابق اعتقاده أن جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي للنادي قد عانى لتنظيف فوضى سابقيه ديفيد مويس ولويس فان خال.

وقال إينس في تصريحاته لبي إيه سبورت:"لقد كان الأمر صعباً على مورينيو لأنه أتى بعد مويس وفان خال. مع فان خال عاد الفريق للوراء كثيراً". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف:"مع عودة يونايتد للوراء، تقدم مانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول إلى الأمام. لقد حاول مورينيو مجاراتهم وكان الأمر صعباً".

وأوضح:"هل نحن نتحدث الآن عن حالة يونايتد ونضاله لأجل إنهاء الدوري في أحد المراكز الأربعة المتقدمة؟ فريق واحد سيفوز بالدوري، ومانشستر يونايتد ليس هذا الفريق".

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وتابع:"يجب أن يحاولوا الفوز بكأس وإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل، وهي مهمة ستكون صعبة لهم بالفعل".

ويحتل يونايتد المركز السادس بـ28 نقطة، بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.