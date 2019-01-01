إينزو زيدان: سعيد بعودة أبي إلى ريال مدريد

تعرف على تصريحات نجل زيدان بشأن عودة والده لريال مدريد

عبّر إنزو زيدان، لاعب رايو ماخاداهوندا، عن سعادته بقرار والده، زين الدين، بالعودة إلى تدريب ريال مدريد.

زيدان عاد إلى ريال مدريد بعد 9 أشهر من رحيله عن الفريق الملكي.

وقال إنزو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أبي دائمًا يتخذ القرارات الصائبة، أنا سعيد لعودته إلى الفريق وأتمنى له الأفضل".

وتابع: "زيدان لا يقوم بأي شيء سوى وإن كان نابعًا من قلبه، ومن يقم بعمله بالقلب يقدم أفضل ما لديه ويحقق الإنجازات".

واختتم: "ما أثق فيه هو أنّ ريال مدريد أصبح في يد أمينة خلال الفترة المقبلة. لا أقول لذلك لأنني ابنه فقط ولكن لكوني مشجعًا لريال مدريد".

لم تهزم الكرة التقليدية كرويف، ولم ينتهي حينما خسر أمواله، ولكن قتلته السجائر لتوقف مسيرته في الحياة لكنها لم تمحي بصمته، فقد كان محقًا حينما قال: "التدخين حرمني من كل ما أعطتني إياه كرة القدم".



وفي 24 مارس عام 2016، رحل"الأب الروحي" لبرشلونة ولكنّ الكرة جعلته "مخلدًا للأبد". 🙏 pic.twitter.com/10sp9OxPe3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

زيدان انتصر في أول مباراة في ولايته الثانية أمام سيلتا فيجو بثنائية نظيفة.

ووقع الفرنسي مع أول صفقاته للموسم المقبل بالتعاقد مع إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي.