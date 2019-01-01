النتائج المباشرة
الدوري الإسباني الدرجة الأولى

إينزو زيدان: سعيد بعودة أبي إلى ريال مدريد

التعليقات()
تعرف على تصريحات نجل زيدان بشأن عودة والده لريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر إنزو زيدان، لاعب رايو ماخاداهوندا، عن سعادته بقرار والده، زين الدين، بالعودة إلى تدريب ريال مدريد.

زيدان عاد إلى ريال مدريد بعد 9 أشهر من رحيله عن الفريق الملكي.

وقال إنزو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أبي دائمًا يتخذ القرارات الصائبة، أنا سعيد لعودته إلى الفريق وأتمنى له الأفضل".

وتابع: "زيدان لا يقوم بأي شيء سوى وإن كان نابعًا من قلبه، ومن يقم بعمله بالقلب يقدم أفضل ما لديه ويحقق الإنجازات".

اختيارات المحررين

واختتم: "ما أثق فيه هو أنّ ريال مدريد أصبح في يد أمينة خلال الفترة المقبلة. لا أقول لذلك لأنني ابنه فقط ولكن لكوني مشجعًا لريال مدريد".

زيدان انتصر في أول مباراة في ولايته الثانية أمام سيلتا فيجو بثنائية نظيفة.

ووقع الفرنسي مع أول صفقاته للموسم المقبل بالتعاقد مع إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي.

إغلاق