إيميليانو دياز: الهلال يشبه ريفر بليت وأتمنى العودة للسعودية

دياز يشبه الهلال بريفر بليت الأرجنتيني.

يرى إيميليانو دياز، نجل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، أن نادي الهلال السعودي، يشبه فريق ريفر بليت الأرجنتيني، وذلك من حيث الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الناديين.

وكان رامون دياز مديرًا فنيًا لفريق نادي الهلال، حيث استطاع قيادته إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، قبل خسارته أمام فريق أوراوا ريد الياباني.

إيميليانو قال خلال تصريحات لصحيفة "نويفوديارو" الأرجنتيني: "أريد العودة إلى الدوري السعودي مرة أخرى، والناس هنا متحمسون جدًا لكرة القدم، والهلال يشبه ريفر بليت، حيث يلعب في حضر 70 أو 80 ألف مشجع في المباراة الواحدة".

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ويقود رامون دياز ونجله إيماليانو، مهمة تدريب فريق ليبرتاد الباراجوياني، بعدما سبق وقاد الجهاز الفني لفريق الهلال، خلال الفترة من 2016 إلى 2018، قبل تولي مهمة تدريب الاتحاد وبيراميدز المصري.

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واختتم إيميليانو تصريحاته قائلًا: "نفتقد كرة القدم بالأرجنتين، ولكنني أفضل البقاء في الخارج، لأن رامون حقق كل شيء في الأرجنتين وأريد العودة إلى السعودية".

جاءت تصريحات إيميليانو خلال تواجده في الحجر الصحي رفقة والده، بسبب انتشار فيروس كورونا في دولة باراجواي خلال الفترة الحالية.